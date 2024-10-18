Туристи платитимуть 1 євро за день перебування в Кракові

18 октября 2024, 9:15

Краків — одне з найпопулярніших туристичних міст Польщі. Місцева влада планує запровадити новий туристичний збір через великий потік відвідувачів.

Лише у 2023 році місто відвідало 12,18 млн туристів, серед них 0,9 млн іноземців.9 жовтня 2024 року представники місцевої влади запропонували відповідний проект постанови. Кошти від збору підуть на фінансування проєктів, що покращують умови для туристів і мешканців. Якщо закон набуде чинності, туристи платитимуть додатково 1 євро за кожен день у місті.