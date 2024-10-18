18 октября 2024, 9:15

Туристи платитимуть 1 євро за день перебування в Кракові

Краків — одне з найпопулярніших туристичних міст Польщі. Місцева влада планує запровадити новий туристичний збір через великий потік відвідувачів.

Лише у 2023 році місто відвідало 12,18 млн туристів, серед них 0,9 млн іноземців.

9 жовтня 2024 року представники місцевої влади запропонували відповідний проект постанови. Кошти від збору підуть на фінансування проєктів, що покращують умови для туристів і мешканців. Якщо закон набуде чинності, туристи платитимуть додатково 1 євро за кожен день у місті.
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