З 1 січня Лувр введе нову систему ціноутворення "за паспортом"

Відвідувачі з країн, що не входять до Європейського Союзу, платитимуть за квиток 30 євро за вхідний квиток.

При цьому відвідувачі з країн ЄС продовжать платити за квиток 22 євро, але лише тому, що законодавство ЄС передбачає рівні умови для всіх громадян всередині Євросоюзу.

Лувр заявляє, що ця зміна необхідна для фінансування термінового ремонту, покращення контролю температури та вологості, а також захисту творів мистецтва і будівель від пошкоджень водою.Нове правило може принести Лувру близько 20 мільйонів євро на рік. Сподіваюся, цього разу куплять вітрини кращої якості, бо попередні, по 433 тисячі євро за штуку, не відповідали нормам безпеки.Очікується, що Версаль, Шамбор, Опера Гарньє та Тріумфальна арка також перейдуть на аналогічну систему ціноутворення до 2026–2027 років.