22 октября 2025, 12:45

FT: Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы

Франция не получит страховых выплат за украденные из Лувра драгоценности, обладающие огромной исторической ценностью, сообщает Financial Times.

Французское правительство подтвердило, что драгоценности, похищенные из парижского Лувра, не покрываются частной страховкой, и поэтому страна не сможет получить компенсацию за их утрату.

«Государство страхует музейные ценности самостоятельно, если они находятся на постоянном хранении в национальных музеях», - сообщил представитель Министерства культуры Франции.

Хотя власти надеются вернуть украденные предметы, существует опасность, что преступники могут разобрать изделия и продать драгоценные камни по отдельности.
 
В тоже время, прокурор Парижа сообщила, что финансовый ущерб от кражи драгоценностей из Лувра оценивается в €88 млн, без учета исторической стоимости драгоценностей.

19 октября воры проникли в Лувр, используя мебельный подъемник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили 8 предметов, включая инкрустированную бриллиантами брошь, принадлежавшую жене Наполеона III, императрице Евгении, а также ожерелья и диадемы. Грабители также пытались украсть корону императрицы, но уронили ее, скрываясь.


