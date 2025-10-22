FT: Украденные из Лувра драгоценности не были застрахованы

22 октября 2025, 12:45

Франция не получит страховых выплат за украденные из Лувра драгоценности, обладающие огромной исторической ценностью, сообщает Financial Times.



Французское правительство подтвердило, что драгоценности, похищенные из парижского Лувра, не покрываются частной страховкой, и поэтому страна не сможет получить компенсацию за их утрату.

«Государство страхует музейные ценности самостоятельно, если они находятся на постоянном хранении в национальных музеях», - сообщил представитель Министерства культуры Франции.

Хотя власти надеются вернуть украденные предметы, существует опасность, что преступники могут разобрать изделия и продать драгоценные камни по отдельности.



В тоже время, прокурор Парижа сообщила, что финансовый ущерб от кражи драгоценностей из Лувра оценивается в €88 млн, без учета исторической стоимости драгоценностей.



19 октября воры проникли в Лувр, используя мебельный подъемник для доступа на второй этаж, взломали витрины и похитили 8 предметов, включая инкрустированную бриллиантами брошь, принадлежавшую жене Наполеона III, императрице Евгении, а также ожерелья и диадемы. Грабители также пытались украсть корону императрицы, но уронили ее, скрываясь.