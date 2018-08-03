Vodafone запустил услугу мобильной страховки SMART TRAVEL

3 августа 2018, 13:15

Vodafone Украина в партнерстве со страховой компанией «АХА Страхование» запустил услугу туристического страхования — SMART TRAVEL.

Уникальный среди мобильных операторов Украины сервис позволяет абонентам Vodafone Украина оформлять страховой полис прямо в смартфоне и оплатить полис за счет средств на балансе мобильного счета.



Теперь нет необходимости обращаться в офис страховой компании, чтобы оформить страховку для зарубежной поездки. Абоненты Vodafone предоплата могут в любое удобное время бесплатно подписаться на услугу с помощью удобного web-интерфейса и активировать ее прямо перед поездкой за рубеж.



Пользователь получает страховой полис в электронном виде на свой e-mail. В рамках одной подписки возможно оформить страховку для себя и 4 путешествующих с вами лиц. В рамках подписки количество выездов и дней пребывания за рубежом неограниченно.



Страховку SMART TRAVEL может оформить абонент мобильной связи Vodafone предоплата, старше 18 лет. Страховой пакет содержит покрытие всех необходимых медицинских услуг. Сумма, на которую абонент застрахован, составляет 30 000 евро, что отвечает требованиям туристического законодательства



В зависимости от страны пребывания, существуют три тарифные зоны, определяющие размер страхового платежа для одного застрахованного: Восточная Европа (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния) – 15 грн. в день, весь мир (кроме США и Канады) – 25 грн. в день, весь мир – 100 грн. в день. Оплата будет производиться с мобильного счета пользователя и только за дни фактического пребывания за пределами Украины.



SMART TRAVEL делает пользование страховыми услугами быстрым и очень простым, достаточно иметь Sim-карту Vodafone предоплата и доступ в интернет. Оформить туристический полис возможно как в Украине, так и в течение первых 5 часов пребывания за границей.







