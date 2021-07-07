Туристическую страховку теперь можно оплатить с мобильного счета

7 июля 2021, 14:15

К сезону летних отпусков Vodafone, совместно со страховой компанией ARX (АО «СК «АРКС») ввели новые возможности для оплаты туристического страхования Smart Travel.

Теперь страховку можно оформить онлайн за 5 минут, оплатив с мобильного счета и сэкономив до 20% на отсутствии бумажного оформления и логистики.



Smart Travel – это полис туристического страхования, обеспечивающий медицинскую помощь за рубежом, организацию и оплату медицинского обслуживания. Цель поездки, покрываемой полисом, включает экскурсионный туризм, активный отдых и любительский спорт, обучение, пляжный отдых, а также интеллектуальный труд.



Полис позволяет удаленно оформить страховку для зарубежной поездки, без необходимости обращаться в офис страховой компании. Клиенты предоплаченных тарифов Vodafone могут в любое время бесплатно подписаться на услугу на сайте Vodafone и активировать ее в несколько кликов – просто накануне путешествия за границу. Активация услуги происходит в течение 1 минуты без необходимости указывать личные данные.



Партнер программы, компания ARX, ежемесячно оформляет около 1500 электронных полисов туристического страхования онлайн. Эти показатели растут, ведь страхование покрывает оказание неотложной медицинской помощи при заболеваниях, связанных с особо опасными инфекциями, в том числе и COVID-19. Сюда включены диагностика заболевания с помощью тестов при наличии симптомов болезни органов дыхания и лечение в пределах страховой лимита.



Оформить туристический полис можно и в Украине, и в течение первых 5 часов пребывания за границей – на странице Vodafone SmartTravel



Оплата будет сниматься только за дни фактического пребывания за пределами Украины. Страховку можно оформить даже на один день. Клиенты Vodafone предоплаты теперь могут оплатить страхование с мобильного счета – за все дни пребывания или за определенные дни, на выбор. Также доступна оплата картой за все дни пребывания – как для абонентов предоплаты, так и для контрактных клиентов.



Страховая сумма составляет 30 000 евро. Стоимость страхового платежа – от 25 гривен в день, в зависимости от страны пребывания.



Vodafone запустил программу Smart Travel в августе 2018 года. За два года страховкой воспользовались несколько тысяч путешественников.

