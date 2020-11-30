Vodafone будет страховать путешественников от Covid-19

Vodafone расширил услугу Smart Travel для страхования путешественников за рубежом.
В преддверии сезона зимних путешествий Vodafone совместно со страховой компанией ARX (АО «СК «АРКС») перезапустил программу страхования за рубежом Smart Travel. В обновленной Smart Travel расширен пакет услуг, чтобы путешественники чувствовали себя безопаснее вдали от дома. Теперь страховое покрытие действует на перечень особо опасных заболеваний, включая COVID-19.
Smart Travel – это полис туристического страхования, который обеспечивает медицинскую помощь за рубежом, организацию и оплату медицинского обслуживания. Цель поездки, которая покрывается полисом, включает экскурсионный туризм, активный отдых и любительский спорт, обучение, пляжный отдых, а также интеллектуальный труд.
Полис позволяет удаленно оформить страховку для зарубежной поездки, без необходимости обращаться в офис страховой компании. Клиенты предоплаченных тарифов Vodafone могут в любое время бесплатно подписаться на услугу на сайте Vodafone и активировать ее прямо перед поездкой за рубеж в несколько кликов. Активация услуги происходит 1 минуту без указания личных данных.
Страховая сумма составляет 30 000 евро. Стоимость страхового платежа составляет от 25 гривен в день, в зависимости от страны пребывания.
Оплата будет сниматься только за дни фактического пребывания за пределами Украины. Страховку можно оформить даже на один день.
Страхование включает скорую неотложную и стационарную помощь, оплату лекарств, медицинскую транспортировку и неотложную стоматологическую помощь, а также проведение диагностических тестов при наличии симптомов заболеваний органов дыхания.
Оформить туристический полис можно как в Украине, так и в течение первых 5 часов пребывания за границей.
Vodafone запустил программу Smart Travel в августе 2018 года. За два года страховкой воспользовались несколько тысяч путешественников.
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