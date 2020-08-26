Киевстар запустил услугу страхования в партнерстве с УкрФинСервис

26 августа 2020, 12:15

В рамках партнерства с УкрФинсервис, маркетплейсом для страховых компаний, мобильный оператор Киевстар запустил новую услугу для абонентов предоплаченной связи – оплату страхового полиса с мобильного счета.

Для абонентов Киевстар до конца 2020 года действует акция: при оплате страховых полисов Зеленая карта, ОСАГО, полиса медицинского страхования (в том числе на случай заболевания Covid-19) с помощью мобильного счета Киевстар абонент получает 10% кешбека от стоимости полиса на свой мобильный счет. При оплате туристической страховки с мобильного счета - 15% кешбека от стоимости полиса на мобильный счет.

Запуск услуги и акции прокомментировал Сергей Коптик, директор департамента мобильных финансовых сервисов Киевстар: «Мы наблюдаем, как среди наших абонентов способ оплаты с мобильного счета становится все более популярным благодаря своей экологичности, скорости и надежности. Поэтому наша команда постоянно работает над тем, чтобы пополнять каталог новыми сервисами и акциями с партнерами. Кешбек на покупку страхового полиса – это возможность для клиента сэкономить время и деньги, а для нас – показать, что оплата услуг с мобильного счета – это просто и удобно».

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо выбрать страховой полис на сайте маркетплейса УкрФинСервис, выбрать способ оплаты «Смарт-Гроші» от Киевстар. На мобильном счете клиента должна быть сумма не меньше, чем сумма стоимости страхового полиса. После оплаты абонент получает кешбек на мобильный счет. Все договоры, кроме Зеленой карты, на покупку страховых полисов оформляются в электронном виде и приходят покупателю на электронную почту в течение нескольких минут после оплаты.

«Мы также, как и Киевстар, стремимся к развитию технологий, в частности финтех: хотим сделать страховые услуги для клиентов более доступными, понятными и удобными. Предлагать пользователям новые страховые продукты, которые отвечают реальным потребностям и помогут справиться с финансовыми трудностями в сложных жизненных ситуациях», – добавляет Евгений Бойко, управляющий партнер проекта в компании УкрФинСервис.

Услуга доступна всем абонентам предоплаченной связи Киевстар. Информацию о том, какие страховые полисы можно оформить онлайн и оплатить с мобильного счета Киевстар, можно найти на сайте https://ukrfinservice.com.ua/ua/smart.