Приват24 запустил автоматическое оформление цифровых полисов автогражданки

21 декабря 2018, 9:45

Мобильный Приват24 запустил услугу автоматического оформления цифровых полисов автогражданской ответственности, обязательных для всех украинских водителей.

Новая функция мгновенного оформления ОСГПО доступна всем пользователям мобильного банка для Android и iOS, если обновиться до последней версии приложения Privat24. Это первый мобильный сервис мгновенного оформления страховых полисов в Украине.



«Забудьте об офисах страховых компаний, бланках полисов с кучей информации и страховых агентах на обочинах дорог. Самые популярные страховые продукты сегодня становятся полностью цифровыми, а более удобного способа покупки цифровых товаров, чем Приват24, еще не придумано, – говорит руководитель направления небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривной. – В первые месяцы работы сервиса все его клиенты получат кешбэк 40 грн на первую страховку. В ближайшее время мы добавим оплату Apple Pay и Google Pay, покупку полисов в рассрочку, а в перспективе – оформление европротокола непосредственно в мобильном банке».



Для оформления страховки в мобильном Приват24 нужно зайти в меню «Страхование», выбрать полис ОСГПО, ввести госномер авто и оплатить стоимость полиса картой – как на видео. Владельцам цифрового полиса не нужно ничего предъявлять полиции, для проверки полиса достаточно регистрационного номера автомобиля. Поклонникам строгой отчетности электронную копию полиса банк отправит на e-mail, также его можно в любой момент найти в самом Приват24.



По прогнозам ПриватБанка, в течение ближайших 5 лет доля продажи цифровых полисов автогражданской ответственности достигнет 50%, а основным каналом их оформления станут мобильные банковские приложения.







