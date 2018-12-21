21 декабря 2018, 9:45

Приват24 запустил автоматическое оформление цифровых полисов автогражданки

Мобильный Приват24 запустил услугу автоматического оформления цифровых полисов автогражданской ответственности, обязательных для всех украинских водителей.

Новая функция мгновенного оформления ОСГПО доступна всем пользователям мобильного банка для Android и iOS, если обновиться до последней версии приложения Privat24. Это первый мобильный сервис мгновенного оформления страховых полисов в Украине. 

«Забудьте об офисах страховых компаний, бланках полисов с кучей информации и страховых агентах на обочинах дорог. Самые популярные страховые продукты сегодня становятся полностью цифровыми, а более удобного способа покупки цифровых товаров, чем Приват24, еще не придумано, – говорит руководитель направления небанковских продуктов ПриватБанка Алексей Туривной. – В первые месяцы работы сервиса все его клиенты получат кешбэк 40 грн на первую страховку. В ближайшее время мы добавим оплату Apple Pay и Google Pay, покупку полисов в рассрочку, а в перспективе –  оформление европротокола непосредственно в мобильном банке».

Для оформления страховки в мобильном Приват24 нужно зайти в меню «Страхование», выбрать полис ОСГПО, ввести госномер авто и оплатить стоимость полиса картой – как на видео. Владельцам цифрового полиса не нужно ничего предъявлять полиции, для проверки полиса достаточно регистрационного номера автомобиля. Поклонникам строгой отчетности электронную копию полиса банк отправит на e-mail, также его можно в любой момент найти в самом Приват24. 

По прогнозам ПриватБанка, в течение ближайших 5 лет доля продажи цифровых полисов автогражданской ответственности достигнет 50%, а основным каналом их оформления станут мобильные банковские приложения.




Оцените новость:
  • 0 оценок