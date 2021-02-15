Диджитализация страхового полиса ОСАГО

15 февраля 2021, 11:47

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Возможность оформить автомобильную страховку онлайн

Какие документы нужны для оформления страховки ОСАГО

Электронный полис автогражданки онлайн

Возможность оформить автомобильную страховку онлайн

Всем водителям нужна страховка ОСАГО, но не все водители хотят ее оформлять. Некоторые считают ОСАГО очередным скрытым налогообложением или же недовольны его ценой. Но тем не менее, как бы водители не относились к страховке, они должны ее оформлять согласно украинскому законодательству. Если нет ОСАГО, то водителя ждет штраф и дополнительные расходы в случае ДТП. Поэтому хорошо, что рынок страхования развивается и теперь ОСАГО можно оформить не только в отделении страховой компании или в банке, но и онлайн. На сайте Ukasko https://ukasko.ua/insurance/osago.

ОСАГО - это обязательное страхование ответственности владельцев наземного транспорта. В случае ДТП страховая компания виновника аварии выплатит возмещение пострадавшим в пределах установленного государством лимита. Сегодня это 130 и 260 тыс грн за ущерб имуществу и здоровью (жизни) соответственно. Расширить их можно с помощью ДГО, дополнительного покрытия. Сумму вы выбираете самостоятельно до 1 млн грн.

Цена полиса ОСАГО сильно отличается от стоимости других видов автомобильного страхования. Она является демократичной. Средняя цена полиса ОСАГО в Украине составляет 700-800 грн.

Оформляется ОСАГО также очень просто. Пакет документов собирать не надо. Нужно иметь при себе паспорт, ИНН, техпаспорт и удостоверение водителя.

Электронный полис ОСАГО оформляется онлайн. Сделать это вы можете на сайте Ukasko. Это бесплатный агрегатор страховых предложений, где вы можете сравнить страховки, их цены и функции, и оформить полис по низкой цене. Никаких наценок и комиссий за оформление ОСАГО сайт не берет. После оплаты выбранной страховки вам на указанный адрес электронной почты и в мессенджер приходит страховка. Как ей пользоваться?

С февраля 2019 года электронные полисы ОСАГО признаны действующими даже в электронном виде. То есть, их можно по желанию распечатать, но не обязательно. Вы можете просто скачать полис на телефон или планшет и в случае необходимости предъявлять его с экрана устройства. Это удобно, так ОСАГО не забыть дома, не потерять и не уничтожить. Всегда можно заново скачать страховку.