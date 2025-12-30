Захист "Укрзалізниці" можливий лише комплексно, - Кулеба

Міністр розвитку громад та інфраструктури Олексій Кулеба заявив, що йдеться про поєднання ППО, мобільних вогневих груп і дронів-перехоплювачів.
Для цього уряд ухвалив окрему постанову, яка дозволяє таким підприємствам, як УЗ, створювати власні сили захисту та закуповувати відповідні засоби - компанія вже цим займається.
Основний акцент - на вокзалах, логістичних вузлах і енергетичній інфраструктурі. Для пасажирських вокзалів діє програма облаштування мобільних укриттів, у першу чергу в прифронтових регіонах.