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21 апреля 2025, 9:15

Україна активно готується до приєднання до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Приєднання до SEPA дозволить українським компаніям та громадянам здійснювати платежі в євро так само легко, швидко та безпечно, як і в межах однієї країни.


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