ЄС заборонить готівкові платежі понад 10 000 євро з 2027 року

1 августа 2025, 8:45

Європейський Союз ухвалив нові правила які забороняють готівкові розрахунки на суму понад 10 000 євро. Мета — боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Також передбачено:

• Ідентифікація особи при транзакціях від 3000 євро в окремих сферах;

• Перевірка клієнтів при криптоопераціях від 1000 євро;

• Нові вимоги стосуються банків, фінансових установ, агентств нерухомості, казино, продавців предметів розкоші тощо.



Країни ЄС можуть встановлювати жорсткіші обмеження — наприклад, у Польщі вже діє ліміт у 15 000 злотих для бізнесу.