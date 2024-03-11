Платежі готівкою будуть обмежені в усьому Євросоюзі

11 марта 2024, 9:45

Європейський Союз хоче обмежити відмивання грошей новими методами. Тому почне діяти заборона на розрахунок готівкою понад певну суму.

Однак нові правила можуть ускладнити придбання за готівку більш дорогих товарів і послуг.Планується, що ліміт буде встановлено на рівні 10 тисяч євро, проте кожна країна Європейського Союзу матиме право на індивідуальні обмеження. У Польщі вже діє обмеження на готівковий розрахунок у розмірі 15 тисяч злотих. Це правило стосується підприємств.Проект також передбачає, що операції з готівкою в межах 3000-10000 євро проводитимуться за пред’явленням документа, що посвідчує особу.