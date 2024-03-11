11 марта 2024, 9:45

Платежі готівкою будуть обмежені в усьому Євросоюзі

Європейський Союз хоче обмежити відмивання грошей новими методами. Тому почне діяти заборона на розрахунок готівкою понад певну суму.

Однак нові правила можуть ускладнити придбання за готівку більш дорогих товарів і послуг.

Планується, що ліміт буде встановлено на рівні 10 тисяч євро, проте кожна країна Європейського Союзу матиме право на індивідуальні обмеження. У Польщі вже діє обмеження на готівковий розрахунок у розмірі 15 тисяч злотих. Це правило стосується підприємств.

Проект також передбачає, що операції з готівкою в межах 3000-10000 євро проводитимуться за пред’явленням документа, що посвідчує особу.
Оцените новость:
  • 0 оценок