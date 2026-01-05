У Нідерландах підтвердили повну заборону феєрверків для населення

5 января 2026, 9:45

Уряд Нідерландів офіційно затвердив загальнонаціональну заборону на використання феєрверків приватними особами — вона почне діяти вже з новорічної ночі 2026/2027 року.

Причина — низка трагедій і заворушень під час святкування: цього року під час несанкціонованого використання піротехніки загинули двоє людей і багато травмованих, а в Амстердамі згоріла історична церква Вонделькерк.Продаж і використання будь-яких феєрверків без спеціального дозволу стане незаконним, виняток зроблять лише для:• дуже слабких «світлових» ефектів,• професійних салютів і шоу, організованих муніципалітетами.Нові правила набудуть чинності вже у святкову ніч 2026/2027, а цьогорічні святкування стали останніми, коли приватні феєрверки були легальними.