24 мая 2023, 10:15

Перші F16 для ЗСУ можуть надійти з Нідерландів

Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, -  заявив радник міністра оборони Нідерландів Сак.

 
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