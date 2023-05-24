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24 мая 2023, 10:15
Перші F16 для ЗСУ можуть надійти з Нідерландів
Нідерланди можуть першими надати Україні F-16, - заявив радник міністра оборони Нідерландів Сак.
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