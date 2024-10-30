Нова пошта вийшла на ринок Нідерландів

30 октября 2024, 14:45

Це шістнадцята країна, де Нова пошта почала роботу і запустила власну кур’єрську доставку.



Тепер клієнти можуть замовити доставку з України або кур’єра для відправки на будь-яку адресу в Нідерландах. Також скористатися послугами компанії можна для доставки між усіма населеними пунктами Нідерландів та з Нідерландів до інших країн Європи.

З України в Нідерланди до доставки приймаються відправлення вагою до 1000 кг. Ця послуга доступна як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів. Термін доставки з України до Нідерландів – від 4 днів, а по країні та до інших європейських країн – від 1 дня.«Вже зараз Нова пошта працює з кур'єрською доставкою у всіх містах Нідерландів. Найближчим часом плануємо відкриття ще й власних відділень в Амстердамі та Утрехті, щоб ще більше сервісів стали доступними для наших клієнтів», – розповів Антон Черниш, CEO Nova Post в Нідерландах.Детальніше про доставку з України в Нідерланди за посиланням: https://novaposhta.ua/delivery_to_Netherlands/