Nova Post у Словаччині запустила перше відділення та власну кур’єрську доставку

9 октября 2023, 9:15

Словаччина стала шостою країною Європейського Союзу, де запрацювали відділення та кур'єрська доставка Nova Post.



«Наше основне завдання – логістично з'єднати європейські країни з Україною. Ми хочемо, щоб українці у Словаччині отримали сервіс, до якого звикли вдома, в Україні. А словацький бізнес отримав можливість вийти на український ринок, де є 30 млн активних споживачів. Ми вже інвестували понад 100 тисяч євро у вихід на ринок Словаччини та плануємо продовжувати розвивати тут власну мережу, а також надамо можливість доставки у партнерські поштомати по всій країні», – говорить Олександр Лисовець, CEO Nova Post Europe.

Перше відділення Nova Post працює за адресою: м. Братислава, Dunajská 7495/14, 82108. У ньому приватні клієнти та бізнес можуть отримувати з України та відправляти в Україну документи, посилки та вантажі до 100 кг. Відділення працює щодня.Надзвичайний і Повноважний Посол України у Словаччині Мирослав Кастран став почесним гостем на відкритті та першим відправив в Україну вітальну листівку.«Вихід Nova Post на ринок Словаччини – це ще один крок у зближенні наших країн, у об'єднанні зусиль та віднаходженні спільних інтересів. Той факт, що компанія навіть під час війни продовжує відкривати відділення та поштомати в Україні та за кордоном, допомагає своїм сервісом сотням тисяч людей, доводить, наскільки відповідальним є український бізнес. Переконаний, що співпраця словацького бізнесу з Новою поштою зробить свій важливий внесок у відбудову мирної України», – зазначив Посол Мирослав Кастран під час відкриття.Також для українців доступна кур'єрська доставка Nova Post на будь-яку адресу по всій Словаччині. Викликати кур'єра можна через сайт та мобільний додаток Nova Post. Доставка зі Словаччини в Україну - від 5 діб.Вартість доставки зі Словаччини в Україну складає:документи – 12 євро;посилки до 2 кг – 15 євро;посилки до 10 кг – 20 євро;посилки до 30 кг – 35 євро;посилки від 30 до 100 кг – 1,2 євро за кожен кг.

Доставка або забір кур'єром сплачується додатково +3 євро для відправлень до 30 кг або + 8 євро за кожен кг для відправлень від 31 до 100 кг.

