Нова пошта розширює мережу відділень у Румунії

28 ноября 2023, 15:15

Компанія відкрила відділення Nova Post у місті Брашов. Це вже друге відділення у Румунії. До кінця року у планах відкриття ще у Констанці.

Відділення працює щодня за адресою: м. Брашов, Str. Brânduselor 72. Клієнти можуть отримувати та відправляти документи, посилки до 30 кг в Україну та у Молдову. Срок доставки в Україну від 5 днів, в Молдову – від 3 днів.Нагадуємо, що для клієнтів Nova Post у Румунії також є можливість викликати кур'єра, щоб забрати ваше відправлення з адреси та доставити на будь-яку адресу по всій країні. За 6 місяців роботи в Румунії компанія доставила посилки майже для 8000 людей.