Нова пошта відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post

11 января 2023, 13:45

Відтепер українці у Польщі можуть відправляти та отримувати із України відправлення до 1000 кг, а не тільки посилки та документи.

З вантажного відділення можна відправити як великі валізи із особистими речами, так і великогабаритну техніку у фабричному пакуванні, як-от нові генератори, акумулятори, зарядні станції без мита та податку на розмитнення, а доставку замовити до будь-якого вантажного відділення Нової пошти в Україні або ж на адресу отримувача.Вантажне відділення Nova Post 01/1 у Варшаві працює щодня за адресою: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.Строк доставки вантажів такий, як і для посилок - від 5 днів.Загалом у 2022 році Нова пошта за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному - у Жешуві та Лодзі.