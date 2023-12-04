Нова пошта відкрила відділення в Брно

4 декабря 2023, 17:45

Це вже третє відділення Nova Post в Чехії.



“Відкриття відділення в Брно дає нам можливість стати ще ближчими до чеського бізнесу та підприємців, адже місто є економічним центром і бізнес-осередком країни. Але це тільки початок нашого розвитку. Наступного року ми плануємо відкрити відділення ще у 4 чеських містах: Пльзень, Острава, Ліберець та Чеське Будейовіце”, - сказав Володимир Стеренчук, СЕО Nova Post в Чехії та Словаччині.

Нове відділення працює щодня за адресою: Trnitá 491/5, 602 00. Клієнти можуть відправляти та отримувати з України документи та посилки до 30 кг. Термін доставки в Україну - від 5 днів.Також для клієнтів у Чехії доступна кур’єрська доставка та адресний забір вантажів до 1000 кг. Тобто кур’єр Nova Post забере відправлення з будь-якої адреси по країні, де буде зручно клієнту і у визначений час.Нагадаємо, що Nova Post вийшла на ринок Чехії у червні та відкрила одразу 2 два відділення у Празі - вантажне до 1000 кг і поштове до 30 кг. За 6 місяців компанія доставила 30 000 відправлень.