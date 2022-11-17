Нова пошта в Херсоні відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення

17 ноября 2022, 9:45

Від сьогодні кур’єри Нової пошти можуть доставляти мешканцям деокупованого Херсону посилки до 30 кг у зручне для них місце або додому.

Рідні та близькі можуть надсилати такі необхідні їм продукти, ліки, речі тощо.



Також після 8 місяців окупації херсонцям знову доступна відправка та отримання посилок вже у двох відділеннях Нової пошти.



Стаціонарне відділення №9 працюватиме щодня з 9:00 до 15:00 за адресою просп. Святих Кирила та Мефодія. Крім того, до кінця тижня мешканці зможуть отримувати фінансові послуги, грошові перекази, матеріальну допомогу від ООН тощо.



Друге мобільне відділення прийматиме посилки до 10 кг щодня з 12:00 до 15:00 біля кінотеатру «Україна» по просп. Ушакова. Сплатити за послуги можна готівкою, через мобільний додаток, карткою через POS –термінал або відправити посилку за рахунок отримувача.

Кожне відділення оснащене генератором та модулем Starlink, щоб люди могли зарядити свої пристрої та зв’язуватися з рідними.З 12 листопада, щойно Нова пошта заїхали до міста, доставила та видала херсонцям 12 тонн гуманітарної допомоги продуктами та засобами гігієни.Кожен українець може принести у будь-яке відділення продукти та ліки виключно у заводській упаковці, без скла та з довгим терміном зберігання для мешканців деокупованих територій. Усі витрати на доставку та пакування компанія бере на себе.