Нова пошта відкрила нове відділення в Литві

4 декабря 2024, 11:15

Воно запрацювало у самому центрі Вільнюса та стало другим у столиці. Ще одне відділення працює в місті Каунас.У новому відділенні у Вільнюсі клієнти як завжди можуть швидко отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 200 кг. Відділення розташоване за адресою: Konstitucijos pr. 20 та працює без вихідних.

Термін доставки з України в Литву – від 3 робочих днів, по Литві – від 1 дня, а до інших європейських країн – від 2 днів, у залежності від відстані.Крім того, для клієнтів у Литві доступна послуга кур’єрської доставки та адресного забору відправлень. Кур’єр Нової пошти може забрати заздалегідь запаковану та оплачену посилку з будь-якої адреси у зручний для клієнта час.Викликати кур'єра можна телефоном, через мультимовний сайт, особистий кабінет або мобільний застосунок.

Нова пошта у Литві швидко доставляє по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Латвія, Естонія, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди та Велика Британія.