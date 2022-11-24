Укрпошта відновила роботу у Вовчанському районі на Харківщині

Ще одне відділення поштового зв’язку на Харківщині відновило роботу – стаціонарне відділення у Вовчанську.
Таким чином, мешканців Вовчанської ОТГ відтепер обслуговуватимуть 2 відділення: Вовчанськ 62504 та Вільча 62519.
Нововідкрите відділення наразі зосереджене на видачі пенсій, яку місцеві жителі не мали змоги отримати кілька місяців, поки були в окупації.
Також у відділенні планується видача фінансової соціальної допомоги, готуються до прийому та видачі посилок.
Станом на середину листопада в Харківській області Укрпошта відновила роботу в 390 звільнених населених пунктах.
Там, де стаціонарні відділення поки не відновили роботу, послуги поштового зв’язку надаватимуться за допомогою пересувних відділень Укрпошти.
Водночас до деяких громад проїзд ще заборонено з міркувань безпеки.
Після того, як стаціонарне відділення Вовчанського району розпочне доставляти відправлення, місцеві жителі також зможуть замовляти доставку ліків Укрпоштою.
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