24 ноября 2022, 17:45

Укрпошта відновила роботу у Вовчанському районі на Харківщині

Ще одне відділення поштового зв’язку на Харківщині відновило роботу – стаціонарне відділення у Вовчанську.



Таким чином, мешканців Вовчанської ОТГ відтепер обслуговуватимуть 2 відділення: Вовчанськ 62504 та Вільча 62519.



Нововідкрите відділення наразі зосереджене на видачі пенсій, яку місцеві жителі не мали змоги отримати кілька місяців, поки були в окупації.



Також у відділенні планується видача фінансової соціальної допомоги, готуються до прийому та видачі посилок.



Станом на середину листопада в Харківській області Укрпошта відновила роботу в 390 звільнених населених пунктах.



Там, де стаціонарні відділення поки не відновили роботу, послуги поштового зв’язку надаватимуться за допомогою пересувних відділень Укрпошти.



Водночас до деяких громад проїзд ще заборонено з міркувань безпеки.



Після того, як стаціонарне відділення Вовчанського району розпочне доставляти відправлення, місцеві жителі також зможуть замовляти доставку ліків Укрпоштою.

