27 сентября 2022, 13:15

Одразу 4 стаціонарні відділення Укрпошти відновили роботу на Харківщині

З 26 вересня відновили роботу чотири стаціонарні відділення Укрпошти в Балаклії, Вербівці та Пришибі Ізюмського району Харківської області.



Йдеться про відділення:



· 64203 (ВПЗ Балаклія)



· 64207 (ВПЗ Балаклія) – за тимчасовою адресою вул. Соборна, 87



· 64219 (ВПЗ Вербівка)



· 64223 (ВПЗ Пришиб)



Відділення поштового зв’язку надаватимуть базові поштові послуги – в них можна отримати або оформити доставку відправлення по Україні, оформити передплату, придбати товари першої необхідності, сплатити комунальні платежі та отримати пенсійні чи соціальні виплати. Наразі через проблеми з електропостачанням у відділеннях здійснюється лише готівковий розрахунок. Оплата карткою та фінансові послуги, такі як поповнення картки готівкою або зняття готівки з картки будуть відновлені одразу, як тільки в регіоні буде відновлено електропостачання.



Нагадаємо, з 13 вересня Укрпошта відновила роботу в Балаклії Харківської області. Зараз поштовий оператор працює крім Балаклії в 58 селах та смт Харківщини: c. Граково, с. Нова Гнилиця, с. Залізничне, с. Іванівка, с. Байрак, с. Кутузівка, с. Михайлівка, с. Момотове, с. Олександрівка, с. Прелесне, с. Слобідське, смт. Шевченкове 1, с. Макарове, с. Турове, смт. Козача Лопань, с. Гранів, с. Нова Козача, с. Ветеринарне, с. Гоптівка, с. Дубівка, с. Цупівка, с. Волохів Яр, с. Байрак, с. Нова Гусарівка, с. Щурівка, с. Руські Тишки, с. Черкаські Тишки, с. Липці, с. Борщова, с. Слобожанське, с. Циркуни, с. Бутенкове, с. Вовчий Яр, с. Залиман, с. Калинівка, с. Копанка, с. Покровське, с. Степок, с. Таранушине, с. Червона Гірка, с. Червоний Шлях, с. Явірське, с. Яковенкове, с. Мартове, с. Артемівка, с. Ганнівка, с. Гарашківка, с. Гуслівка, с. Новий Бурлук, с. Першотравневе, с. Приморське, смт. Чкаловське, с. Миколаївка, с. Гаврилівка, с. Дослідне, с. Вербівка, с. Пришиб, с. Молодова. Там пересувні відділення поштового зв’язку в першочерговому порядку роздають пенсії за місяці, коли ці населені пункти перебували в окупації.

