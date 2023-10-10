Для Харківської області ця зима може бути ще складнішою

10 октября 2023, 9:15

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на сесії Харківської облради розповів про підготовку регіону до опалювального сезону та дав невтішний прогноз.



“Враховуючи ту безпекову ситуацію, яка в нас змінюється постійно, в нас є нові виклики. У закритому режимі будемо зараз проводити всі необхідні заходи для того, щоб оперативно на це реагувати. Тому що, по всіх показниках, цей зимовий опалювальний сезон буде для нас дуже важким і значно важчим, ніж минулого року“, – повідомив Синєгубов депутатам Харківської облради.