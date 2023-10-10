10 октября 2023, 9:15

Для Харківської області ця зима може бути ще складнішою

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на сесії Харківської облради розповів про підготовку регіону до опалювального сезону та дав невтішний прогноз.

“Враховуючи ту безпекову ситуацію, яка в нас змінюється постійно, в нас є нові виклики. У закритому режимі будемо зараз проводити всі необхідні заходи для того, щоб оперативно на це реагувати. Тому що, по всіх показниках, цей зимовий опалювальний сезон буде для нас дуже важким і значно важчим, ніж минулого року“, – повідомив Синєгубов депутатам Харківської облради.


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