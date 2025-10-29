"Цивільний" Шахед з Алабуги - патент на агродрон із бойовою логікою

29 октября 2025, 11:45

РФ знову ховає ударний БПЛА за табличкою «для сільського господарства»: технопарк «Алабуга» запатентував апарат з промовистими ТТХ — вантажопідйомність 50–90 кг, дальність 600–1800 км, захищені радіоканали, «захоплення та утримання об’єкта» за відео і парашут для багаторазового використання.

Ключова відмінність — мова патенту, а не конструкції. Заявлений корисний вантаж і дальність чітко накладаються на профіль барражувальної боєприпасної платформи: 50–90 кг — це маса більшості осколково-фугасних/проникаючих БЧ для «удару по інфраструктурі», а 600–1800 км — типова географія російських ударів по Україні з глибини РФ або окупованих територій. «Захоплення об’єкта» через відеоканал — пряма підказка на термінальне наведення, а «захищений зв’язок» потрібен не агроному, а оператору у зоні РЕБ.



Заявка на живучість «до 10G» викликає обґрунтований скепсис. Для композитного планера з цивільною елементною базою це межовий режим, який потребує і жорсткого каркаса, і правильно демпфованої електроніки. Подібні цифри у «цивільних» описах — звична практика для розширення коридору імпорту компонентів.



Патент «під агросферу» розв’язує одразу три задачі. По-перше, легалізує ланцюжки постачання двигунів, автопілотів, GNSS-модулів і силової електроніки як «dual-use» з фіктивними кінцевими користувачами. По-друге, спрощує страхування, логістику й фінансування через «цивільні» структури технопарку.

«Алабуга» не винайшла нового дрона — вона кодифікує у «цивільному» патенті усе, що потрібно для серійної військової платформи дальньої дії. Це не стільки про інженерію, скільки про обхід контролю експорту. Відповідь має бути технічною й юридичною одночасно: перерізати «сіру» компонентну артерію та будувати ешелоновану контр-БПЛА оборону на всі 600–1800 км їхнього коридору.