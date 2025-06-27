Як обладнання з ЄС потрапляє до російського ОПК

27 июня 2025, 9:45

Розслідування The Insider показало, що Росія продовжує отримувати верстати з Чехії, попри санкційні обмеження та публічні заяви ЄС про заборону експорту продукції подвійного призначення до РФ.



Більше десятка чеських виробників були зафіксовані як джерело поставок обладнання, здатного використовуватись не лише у цивільному виробництві, але й для цілей військово-промислового комплексу Росії. Загальна сума таких постачань тільки у 2024 році перевищила 8 мільйонів доларів.

Ключовими бенефіціарами експорту стали компанії Šmeral Brno, Varnsdorf та TAJMAC-ZPS. При цьому схема поставок — класична для санкційного обходу: обладнання формально вивозиться до таких країн, як Сербія, Естонія, Латвія чи Туреччина, звідки потім через посередників потрапляє до Росії. Такі транзитні країни або не приєдналися до санкцій, або мають слабкий контроль над кінцевим користувачем.Особливо показовим є приклад компанії Pilous-Pásové Pily, чия дочірня структура у Санкт-Петербурзі ТОВ «Пілоус» має 70% чеського капіталу. Ще один випадок — постачання обладнання підприємству, розташованому у безпосередній близькості до комплексу з виробництва БПЛА типу «Шахед» у технопарку «Алабуга». Мова йде про фірму Югострой ру, яка отримала рейковий прес від чеської Jihostroj a.s.Серед обладнання — токарні верстати з ЧПУ, труборізи, шестеренні приводи, гідравлічні системи, необхідні для виготовлення артилерійських стволів, частин бронетехніки або авіаційних компонентів. Одна з фірм — Tachtech s.r.o. — відкрито працює в РФ і залучає нових клієнтів через дочірню структуру ТОВ «Тахтех Рус».Ключова проблема — це технологічне «сіре поле»: верстати, зокрема металообробні, не завжди підпадають під експортний контроль як товари подвійного призначення, хоча мають вирішальне значення для російського ВПК. З урахуванням того, що РФ в умовах війни нарощує внутрішнє виробництво, будь-яке надходження нового обладнання — навіть непрямими маршрутами — суттєво підвищує її виробничу автономність.