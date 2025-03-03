ГлавнаяНовости
3 марта 2025, 8:45

IT-коаліція передала Україні обладнання на 7,5 млн євро, – Міноборони України

Нідерланди та Люксембург профінансували поставку серверного та мережевого обладнання, зарядних станцій, засобів зв’язку та панелей відображення інформації.


Оцените новость:
  • 0 оценок