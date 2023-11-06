Мікроінвертор EcoFlow PowerStream вже офіційно доступний в Україні

6 ноября 2023, 9:45

EcoFlow PowerStream - це інноваційна система, яка дозволяє використовувати сонячну енергію в доповнення до мережевого живлення, не відключаючись від загальної мережі.

Ось кілька ключових переваг PowerStream:Сонячні панелі: система сумісна як із гнучкими сонячними панелями потужністю 100 Вт кожна (8 штук), так і зі стаціонарними сонячними панелями потужністю 400 Вт (2 штуки). Це дає вам велику гнучкість у виборі сонячних панелей для вашого дому.Мікроінвертор PowerStream: гібридний інвертор забезпечує ефективне перетворення сонячної енергії та дозволяє підключати її до мережі. Максимальний допустимий вхід сонячної енергії - до 800 Вт, забезпечить вам стабільне та надійне живлення.Портативні зарядні станції EcoFlow: мікроінвертор сумісний із рядом зарядних станцій EcoFlow, що дозволяє зберігати та використовувати надлишкову сонячну енергію для живлення різних пристроїв і приладів.Розумна розетка: вона дозволяє вам відстежувати споживання енергії в реальному часі, віддалено керувати підключеними пристроями.