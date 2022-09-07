Які головні переваги EcoFlow 220W Solar Panel?

7 сентября 2022, 11:15

У той час як звичайні сонячні панелі споживають сонячну енергію лише через зовнішню сторону, EcoFlow 220W Solar Panel використовує і внутрішню.

Таким чином, продукуючи більше зеленої електроенергії та швидше заряджаючи портативні зарядні станції.А ще комплектуючий захисний чохол слугує не тільки захистом, а й підставкою для панелей, яка регулюється під кутом від 40 до 80°. Така гнучкість чохла дозволяє захоплювати більшу кількість світла, а білий колір — відбивати сонячні промені на внутрішню сторону панелей.