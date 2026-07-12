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12 июля 2026, 19:30

EcoFlow пропонує 160Вт панель NextGen зі знижкою 25%

Легка портативна сонячна панель EcoFlow NextGen потужністю 160 Вт допомагає використовувати сонячну енергію в дорозі, на дачі або під час кемпінгу — максимальна ефективність та знижка 14% тільки зараз. 

Технологія TOPCon — підвищує ефективність перетворення сонячної енергії до 25%, зменшуючи втрати при нагріванні та забезпечуючи стабільну продуктивність навіть у похмуру погоду. 

Вказівник сонячного кута допомагає швидко оптимізувати положення панелі для максимальної генерації енергії, а вбудована підставка дозволяє встановлювати панель на будь-якій поверхні під необхідним кутом. 

Надійний захист та компактність: ступінь захисту IP68 робить панель водо- та пилонепроникною, вага 5,6 кг та розміри 600×572×32 мм дозволяють легко переносити та зберігати панель. 

Використовуйте сонячну енергію на повну — підключайте панель до портативної зарядної станції EcoFlow і живіть автономно, економлячи на рахунках за електрику. 
 
Замовляйте портативну сонячну панель EcoFlow NextGen 160 Вт за акційною ціною прямо зараз.
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