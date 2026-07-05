EcoFlow пропонує портативну 400Вт панель Lightweight зі знижкою 25%

Візьміть сонце з собою! Легка портативна сонячна панель EcoFlow Lightweight потужністю 400 Вт забезпечує максимальну продуктивність у компактному та надлегкому форматі.
Технічні характеристики:
номінальна потужність: 400 Вт
ККД: до 25%
тип елемента: монокристалічний кремній TOPCon N-типу
розміри у розкладеному вигляді: 2509×967×26 мм
Переваги для користувача:
Ультралегка та портативна: вага лише 10,2 кг, легко брати із собою у подорож чи відпочинок.
Гнучка установка: вбудований вказівник сонячного кута та підставка дозволяють налаштувати оптимальний кут нахилу панелі для максимальної продуктивності.
Міцність та захист: IP68 гарантує стійкість до води та пилу, роблячи панель надійною навіть за мінливих погодних умов.
Замовляйте портативну сонячну панель EcoFlow Lightweight потужністю 400 Вт за посиланням.