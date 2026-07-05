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5 июля 2026, 13:22

EcoFlow пропонує портативну 400Вт панель Lightweight зі знижкою 25%

Візьміть сонце з собою! Легка портативна сонячна панель EcoFlow Lightweight потужністю 400 Вт забезпечує максимальну продуктивність у компактному та надлегкому форматі.

Технічні характеристики: 

номінальна потужність: 400 Вт
ККД: до 25%  
тип елемента: монокристалічний кремній TOPCon N-типу  
розміри у розкладеному вигляді: 2509×967×26 мм  

Переваги для користувача:

Ультралегка та портативна: вага лише 10,2 кг, легко брати із собою у подорож чи відпочинок.
Гнучка установка: вбудований вказівник сонячного кута та підставка дозволяють налаштувати оптимальний кут нахилу панелі для максимальної продуктивності.  
Міцність та захист: IP68 гарантує стійкість до води та пилу, роблячи панель надійною навіть за мінливих погодних умов. 

Замовляйте портативну сонячну панель EcoFlow Lightweight потужністю 400 Вт за посиланням.


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