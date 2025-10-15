EcoFlow пропонує комплект "RIVER 3 UPS + сонячна панель 45 Вт"

В умовах нестабільного енергопостачання наявність постійного живлення стає головною цінністю.
Саме тому компанія підготувала новий комплект — портативна зарядна станція EcoFlow RIVER 3 UPS у поєднанні з сонячною панеллю 45 Вт (Type-C).
Це готове рішення, яке забезпечить безперебійне живлення ваших пристроїв вдома, в офісі, під час віддаленої роботи, та навіть на відпочинку чи природі із використанням сонячної енергії.
Основні переваги комплекту:
Миттєвий перехід в режим резервного живлення: RIVER 3 UPS переходить у режим ДБЖ лише за 10 мс, що робить його найкращим рішенням для живлення чутливої техніки — комп’ютерів, Wi-Fi-роутерів, медичних приладів тощо.
Сонячна автономність: сонячна панель 45 Вт (Type-C) самостійно генерувати безкоштовну електроенергію, яку можна накопичувати в станції або ж одразу використовувати для живлення пристроїв без доступу до мережі.
Компактність і мобільність: легкий набір, який легко брати з собою в подорож або використовувати вдома як резервне джерело живлення.
Вага станції: 3,5 кг
Вага сонячної панелі: 1,4 кг.
Сучасні технології: швидке заряджання, інтуїтивне керування вручну або через застосунок, а також можливість розширення ємності із додатковими акумуляторами забезпечують ще більше електроенергії.
Придбати комплект можна на офіційному сайті бренду.