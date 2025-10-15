EcoFlow пропонує комплект "RIVER 3 UPS + сонячна панель 45 Вт"

15 октября 2025, 11:45

В умовах нестабільного енергопостачання наявність постійного живлення стає головною цінністю.

Саме тому компанія підготувала новий комплект — портативна зарядна станція EcoFlow RIVER 3 UPS у поєднанні з сонячною панеллю 45 Вт (Type-C).



Це готове рішення, яке забезпечить безперебійне живлення ваших пристроїв вдома, в офісі, під час віддаленої роботи, та навіть на відпочинку чи природі із використанням сонячної енергії.