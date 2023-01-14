LAPP з’єднує світ в умовах відсутності енергопостачання

14 января 2023, 16:31

З початку аварійних відключень енергопостачання стрімко зросло використання резервних джерел живлення.



Одним з рішень є поєднання акумуляторів з інвертором, що перетворює постійну напругу акумулятора у напругу змінного струму, яка необхідна для живлення більшості приладів і обладнання. Для нашого замовника TES Ukraine, який спеціалізується в такому обладнанні, ми розробили і виготовили комплекти проводів для з’єднання обладнання.

Напруга акумуляторів зазвичай складає від 12 В до 48 В – це означає, що для передачі тієї ж самої потужності при напрузі 220 В струм у проводах від акумулятора до інвертора буде в декілька разів більший. Критична не тільки якість компонентів, що використовуються – провід та кінцевики – а і їх з’єднання між собою.



Саме тут ми проявили свою компетенцію у з’єднаннях і на спеціальному механізованому оснащенні, з використанням своїх же продуктів, виготовили кабельні збірки.



Обтискання проводів на механізованому обладнанні замість ручного дає наступні переваги:



- Висока якість – усі провідники будуть обтиснуті і мати контакт з поверхнею кінцевика, що виключить нагрівання та окислення у довшій перспективі

- Стовідсоткова сумісність окремих компонентів, оскільки перед запуском виробництва робиться аналіз технічного завдання

- Гарантія на весь виріб