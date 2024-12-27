У Запоріжжі завершується монтаж трьох когенераційних установок

27 декабря 2024, 13:45

Вони забезпечать безперебійне тепло та енергопостачання для близько 100 тисяч мешканців міста. Загалом завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій Запоріжжя отримає 15 КГУ.