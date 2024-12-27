27 декабря 2024, 13:45

У Запоріжжі завершується монтаж трьох когенераційних установок

Вони забезпечать безперебійне тепло та енергопостачання для близько 100 тисяч мешканців міста. Загалом завдяки підтримці ЮНІСЕФ та інших міжнародних організацій Запоріжжя отримає 15 КГУ.


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