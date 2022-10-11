Рекомендації зі збереження заряду смартфона

11 октября 2022, 11:15

Через ракетні обстріли 10 жовтня порушене енергопостачання по всій країні, чимало громадян залишились без світла.

Держспецзв'язку публікує рекомендації щодо налаштування та використання смартфонів, які допоможуть максимально довго залишатись на звʼязку.

Загальні рекомендаціїЗаряджайте телефон за кожної можливості.Тримайте зарядженими повербанки.Увімкніть режим енергозбереження. Ярлик із цією функцією розташований на панелі швидких налаштувань, а також у налаштуваннях (Батарея, Живлення тощо).Якомога рідше вмикайте екран та встановіть енергоефективні налаштування екрану:увімкніть стандартну плавність дисплею замість високої, якщо у смартфоні є відповідне налаштуваннявстановіть енергоефективні «шпалери»: чорний фон для OLED/AMOLED-дисплея, світлий – для IPSвимкніть автообертання екрануВидаліть не критичні для вас додатки, які активно використовують батарею, або додаткові акаунти в цих застосунках. Дізнатися рівень енергоспоживання додатків можна, перейшовши в Налаштування → Батарея → Використання батареї.Вимкніть автозавантаження, автооновлення та синхронізацію застосунків, особливо якщо у вас підключено кілька акаунтів (в режимі енергозбереження ця функція має працювати автоматично):Android → налаштування → акаунти та синхронізація,iOS → налаштування → App Store → Оновлення програм.Обмежте кількість додатків у «несплячому» режимі, залиште тільки ті, від яких залежить ваше життя: месенджер, дзвінки, застосунок «Повітряна тривога»Android → ліва сенсорна клавіша → змахніть непотрібні додатки,iOS → проведіть пальцем угору від нижнього краю екрана, доки не з’явиться Перемикач програм, або двічі натиснувши на кнопку «Початок» → змахніть угору екран попереднього перегляду програми, щоб закрити її.Вимкніть розпізнавання голосових командAndroid → Google Now → налаштування → Голосовий пошук → Розпізнання «О’кей, Google»,iOS → налаштування → Siri та пошук або Siri та диктування.Вимкніть вібраціюВимкніть зайві комунікації: GPS, Bluetooth.Відмовтесь від перегляду відео та ігор на смартфоні.Якщо ситуація з живленням критичнаУвімкніть режим “екстрена економія енергії”Переведіть смартфон у режим польоту, якщо є альтернативний звʼязокДомовтесь із близькими про час виходу на зв’язок, домовляйтесь заздалегідь про час і місце зустрічей, якщо не вийде відновити зв’язок. Порадьте людям поруч зробити те саме.Випишіть на папір всі важливі номери телефонів на випадок, якщо батарея сяде.