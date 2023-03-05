Gembird 3DP-GEMMA – 3D-принтер для домашнього друку (детальне відео)

Компактний 3D-принтер, ціна якого трохи менше $250 – це, без сумніву, цікаво. Цікаво, але й одночасно викликає чимало запитань щодо складності друку, швидкості, якості кінцевого результату та багатьох інших «речей», акцент на яких ставить користувач, що вирішив придбати собі саме такого «помічника». Наскільки вдалою вийшла модель, що розглядається в цьому огляді та чи варто її рекомендувати?
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