Очікується, що попит на екзамен українською мовою буде значним, бо чимало українців відкладали проходження теоретичного курсу, поки тести не будуть доступні рідною мовою.
Також, під час практичного іспиту українці, які хочуть отримати водійські права, мають можливість користуватися перекладачем.
11 февраля 2025, 11:45
Іспит на водійське посвідчення у Польщі можна скласти українською мовою
Очікується, що попит на екзамен українською мовою буде значним, бо чимало українців відкладали проходження теоретичного курсу, поки тести не будуть доступні рідною мовою.
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