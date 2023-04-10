У браузері Chrome з'являться автоматичні субтитри та переклад українською

10 апреля 2023, 15:15

Фактично ця функція дозволяє створити субтитри українською до будь-якого фільму чи серіалу, який ви хочете дивитися в оригіналі, але переживаєте за знання іноземної мови. Крім того, вона дозволяє дивитися відеоконтент будь-якою з підтримуваних для створення субтитрів мовою, і в цілому розуміти, про що йдеться.