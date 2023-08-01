Україна створить унікальний правопис кримськотатарської мови

1 августа 2023, 12:15

Згідно з рішенням Кабміну, буде створено правопис кримськотатарської мови на основі латинки.

Створення правопису покликане полегшити процес вивчення кримськотатарської мови як для кримських татар, так і для всіх охочих.Новий правопис розроблятиметься Державною службою з етнополітики та свободи совісті, спільно з Міністерством освіти та науки. Також у розробці правопису візьмуть участь Інститут мовознавства ім. Потебні Національної академії наук України, Київський національний університет ім Тараса Шевченка та Меджліс.