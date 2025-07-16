Як вивчити англійську мову для дорослих

16 июля 2025, 11:25

Вивчення англійської мови для дорослих має свої особливості, існують ефективні методи та підходи. Study Academy пропонує низку програм та переваг для тих, хто прагне опанувати англійську.

Щоб англійська мова для дорослих давалася значно легше, важливо враховувати такі аспекти:

1. Регулярність і дисципліна. Краще займатися щодня по 15-30 хвилин, ніж декілька годин раз на тиждень. Це допомагає підтримувати постійний прогрес і краще засвоювати матеріал.

2. Занурення в мовне середовище. Для цього переведіть у налаштуваннях гаджети на англійську мову, читайте англійською новини, статті, книги (почніть з адаптованих або дитячих книг/коміксів, потім переходьте до оригіналів). Крім того, дивіться фільми та серіали англійською, спочатку з англійськими субтитрами, потім без них, та слухайте подкасти та музику англійською.

3. Активна розмовна практика. Говоріть самі з собою, проговорюйте думки англійською. Шукайте розмовні клуби або партнерів для спілкування (носії мови, інші студенти). Використовуйте фрази та цілі конструкції, а не окремі слова.

4. Фокус на практичних навичках. Не бійтеся робити помилки, це частина процесу навчання. Прив'язуйтесь до реальності: вчіть те, що будете використовувати у повсякденному житті. Розробляйте словниковий запас не просто перекладом, а через контекст, картинки, асоціації.

5. Систематичне вивчення. Заведіть записник для нових слів, фраз і правил. Прописуйте їх кілька разів. Звертайте увагу на вимову: практикуйте звуки, яких немає в українській мові, повторюйте за носіями мови. Не перекладайте буквально: намагайтеся думати англійською.

6. Визначення цілей: Чітко сформулюйте, для чого вам потрібна англійська (для роботи, подорожей, навчання за кордоном тощо). Це допоможе вибрати правильну програму та підтримувати мотивацію.

Що дає Study Academy

Study Academy позиціонує себе як досвідчена школа з 23-річним досвідом у навчанні англійської мови для дорослих, незалежно від віку, мети та поточного рівня. Вони пропонують різноманітні програми та формати.

Так, онлайн-школа дозволяє навчатися з будь-якої точки світу, підходить для тих, хто має щільний графік (можна займатися під час обідньої перерви, ввечері). У свою чергу офлайн-центри розташовані в Києві, Одесі, Варшаві.

Зверніть увагу на типи програм. Є загальна англійська - для розвитку всіх чотирьох навичок (читання, письмо, аудіювання, говоріння). У свою чергу індивідуальні програми дозволяють сфокусуватися на конкретних потребах (бізнес-англійська, IT, підготовка до іспитів), з можливістю підлаштувати графік. Розмовна англійська з носіями мови допомагає подолати мовний бар'єр, покращити розуміння акцентів. Також є академічна англійська - унікальна програма для тих, хто планує здобувати освіту за кордоном, включає комплексну мовну підготовку та адаптацію до міжнародних стандартів. Адже Study Academy є авторизованим центром складання кембриджських іспитів. А ще є підготовка до IELTS - міжнародного мовного іспиту.

Особливості та переваги

Сучасна LMS платформа - для зручного доступу до матеріалів.

Методика Flipped Classroom - десь 95% уроку присвячено розмовній практиці.

Міні-групи (5-8 студентів) - для більш ефективного навчання та індивідуального підходу.

Українські викладачі та носії мови з Великобританії та США.

Авторські методики та підручники, розроблені викладачами Study Academy.

Розвиток життєвих навичок: креативність, командна робота, лідерство, навички презентації.

Можливість отримання диплома Harvard University Leadership у рамках певних програм.

Таким чином, Study Academy пропонує гнучкі та комплексні рішення для вивчення англійської мови дорослими, поєднуючи сучасні підходи з багаторічним досвідом.