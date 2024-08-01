1 августа 2024, 13:50

Школа англійської мови онлайн EnglishOffice пропонує комплексний підхід до вивчення англійської мови, надаючи студентам широкий спектр можливостей та переваг.

Детальніше ознайомитися з програмами та умовами можна на сайті - https://englishoffice.ua/

Ось що ви можете отримати, якщо оберете цю школу:

Комплексні курси: EnglishOffice пропонує курси для різних рівнів, від початківців до просунутих. Ви можете обрати курс, який відповідає саме вашим потребам та цілям.

Підготовка до міжнародних іспитів: Школа є офіційним сертифікованим центром з підготовки до міжнародних іспитів, таких як Cambridge. Це означає, що ви отримаєте якісну підготовку для успішної здачі іспиту та отримання міжнародного сертифікату.

Різноманітні формати занять: Заняття можуть проводитися індивідуально, в міні-групах або в групах до 6 осіб. Ви можете обрати найбільш зручний для вас формат.

Гнучкий графік: Школа пропонує гнучкий графік занять, що дозволяє поєднувати навчання з роботою або іншими заняттями.

Доступ до онлайн-платформи: Кожен студент отримує доступ до онлайн-платформи, яка містить різноманітні навчальні матеріали, вправи та інструменти для самостійної роботи.

Підтримка викладачів: Викладачі EnglishOffice – це досвідчені фахівці, які нададуть вам необхідну підтримку та допомогу на всіх етапах навчання.

Безкоштовне вступне заняття: Перед тим, як записатися на курс, ви можете відвідати безкоштовне вступне заняття, щоб оцінити рівень викладання та переконатися, що цей курс підходить саме вам.

Онлайн-навчання дає економію часу, адже Вам не потрібно витрачати час на дорогу до мовної школи. При цьому Ви можете навчатися в будь-якому зручному для вас місці. А викладач може приділити більше уваги саме вашим потребам та труднощам. У той же час, якщо ви пропустили заняття, ви можете переглянути його запис.

Курси EnglishOffice добре підійдуть як дорослим, тим, хто хоче покращити свої знання англійської мови для роботи, подорожей або особистого розвитку, так і дітям з 12 років. Вони підійдуть для підлітків, які хочуть вивчати англійську мову в цікавій та ефективній формі.

EnglishOffice пропонує широкий спектр програм, які задовольнять різноманітні потреби та рівні знань з англійської мови. У першу чергу, це загальний курс англійської мови, курс призначений для тих, хто хоче покращити свої загальні навички з англійської мови, від граматики до розмови. Він доступний для різних рівнів, від початківців до просунутих.По-друге, підготовка до міжнародних іспитів: EnglishOffice є офіційним центром з підготовки до таких іспитів, як IELTS, TOEFL, CAE, FCE та інших. Вони пропонують інтенсивні курси, спрямовані на допомогу студентам успішно скласти іспит та отримати міжнародний сертифікат.

Звернуть увагу на бізнес-англійську. Цей курс розроблений для професіоналів, які хочуть використовувати англійську мову у своїй роботі. Він фокусується на розвитку навичок ведення переговорів, презентацій, ділової кореспонденції та інших аспектів бізнес-комунікації.

EnglishOffice пропонує спеціальні програми для дітей від 12 років, які дозволяють їм вивчати англійську мову в ігровій формі та з інтерактивними матеріалами.

Якщо ви віддаєте перевагу персоналізованому підходу, EnglishOffice пропонує індивідуальні заняття з викладачем, які будуть повністю адаптовані до ваших потреб і темпу навчання.

Для компаній, які бажають підвищити рівень англійської мови своїх співробітників, EnglishOffice пропонує корпоративні програми, які можуть бути розроблені з урахуванням специфіки бізнесу.