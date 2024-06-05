Рада прийняла закон про застосування англійської мови в Україні, — Железняк

5 июня 2024, 9:15

Англійська з старших груп дитсадків і до університету.

Законопроєкт також встановлює вимогу обов'язкового володіння англійською мовою для:

— осіб, які працюють на держслужбі категорії А, Б і В. За знання на рівні не нижче B2 для них будуть передбачені надбавки 10% до окладу;— голів місцевих адміністрацій, їхніх заступників;— військовослужбовців-контрактників офіцерського, сержантського і старшинського складу;— поліцейських середнього та вищого складу Нацполіції, прокурорів, співробітників митних і податкових органів. На час воєнного стану вимоги для військовослужбовців і поліції не встановлюються.Складати тест можна буде необмежену кількість разів, але не частіше, ніж раз на 4 місяці.