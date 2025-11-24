Де українці можуть недорого навчатися в Європі

24 ноября 2025, 13:45

Українці мають можливість здобувати освіту в багатьох європейських країнах за невеликі кошти або навіть безоплатно — за умови володіння мовою країни на рівні не нижче В2 та наявності відповідного сертифіката.

Польща: навчання коштує від $1000 до $18 000 на рік залежно від спеціальності. Найдешевші напрямки — філологія, педагогіка, мехатроніка; найдорожчі — медицина, ІТ, економіка. Часто потрібні результати НМТ.Болгарія: гуманітарні спеціальності — €1000–5000, технічні та економічні — €2000–6000, медичні — €5000–7000.Угорщина: середня вартість — $1300–5400 на рік, доступні програми угорською та англійською, витрати на проживання низькі.Словаччина: одна з найдоступніших країн — словацькою від €1600, англійською €1500–11 000 залежно від типу закладу.Чехія: навчання стартує від €2000, а англомовні програми можуть досягати €15 000 на рік.У кожній країні працюють сильні університети з широким вибором спеціальностей, що робить Європу привабливим напрямом для українських абітурієнтів.