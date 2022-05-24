Київстар забезпечить "Домашнім інтернетом" модульні містечка для переселенців

24 мая 2022, 11:15

«Домашній інтернет» від Київстар підтримує програму президента про забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб і готовий безоплатно забезпечувати ці поселення інтернетом.

Першим таким проєктом стало модульне містечко на 120 будинків у м. Львові (Сихівський район). Там вже підключена послуга від Київстар, а отже, родини, що проживатимуть у них, отримають безоплатний доступ до інтернету.

Компанія готова співпрацювати з обласними адміністраціями та забезпечувати доступ до Wі-Fі будь-яких мобільних поселень. Аби подати заявку на підключення соціального інфраструктурного об’єкта, потрібно звернутись із запитом на адресу wifi@kyivstar.net, зазначивши деталі підключення та контакти для зворотного зв’язку. Впродовж кількох днів спеціаліст компанії надасть інформацію щодо можливості підключення та уточнить час для виконання запиту.



«Ми як бізнес та як небайдужі українці робимо все можливе, щоб наблизити нашу перемогу та полегшити цей непростий період життя для співвітчизників, які вимушені були покинути власне житло. Впевнені, що можливість доступу до інтернету допоможе налагодити побут, навчання, роботу та покращить час очікування повернення додому», – прокоментував керівник департаменту фіксованого зв’язку Київстар Сергій Сухорук.

Окрім цього, компанія активно підключає Wі-Fі в бомбосховищах та укриттях по всій країні. Наразі таких уже понад 1150.

Також технічні спеціалісти компанії продовжують не тільки активно відновлювати пошкоджену мережу, але й модернізувати її (зокрема, в містах Львові, Дніпрі та Києві став доступний інтернет на швидкості 1 Гбіт/с).