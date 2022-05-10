Допомогти постраждалим від війни можна віправивши СМС

10 мая 2022, 10:45

Київстар запустив короткий номер для збору коштів на потреби вимушено переміщених осіб.



Усі абоненти передплаченого зв’язку оператора можуть відправити СМС-повідомлення на номер 88012 і з мобільного балансу буде перераховано 25 гривень до міжнародного благодійного фонду “Карітас України”.

Минулого тижня Київстар вже перерахував 5 мільйонів гривень до МБФ “Карітас України” на гуманітарні потреби малозабезпечених родин та сімей з дітьми, які є вимушено переселеними особами. На переказані кошти фонд придбає продуктові набори, якісну питну воду, гігієнічні набори, медикаменти, одяг, взуття та побутові речі.«Абоненти Київстар показують надзвичайне бажання підтримати країну. З 24-го лютого лише за допомогою коротких номерів вони вже зібрали понад 3 мільйони гривень на допомогу військовим, лікарням та літнім людям. Тому ми запускаємо ще один важливий напрям – підтримка людей, що постраждали внаслідок бойових дій. Дякуємо всім нашим клієнтам, разом ця допомога наближує перемогу України», – коментує Анна Захараш, директорка з корпоративних комунікацій Київстар.Нагадаємо, що Київстар вже перерахував понад 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни. Зокрема мобільний оператор виділив допомогу до БФ «Повернись живим», БФ «Твоя опора», БФ «Let`s help» та МБФ «Карітас України». А також перерахував майже 2 млн гривень в рамках міжнародного телемарафону Save Ukraine та благодійного концерту гурту Океан Ельзи.