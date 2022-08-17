Київстар та Helsi об’єдналися та зроблять цифрову медицину доступною для кожного

17 августа 2022, 14:15

У серпні 2022 року найбільший український мобільний оператор остаточно оформив партнерство з найбільшим провайдером електронної медицини в країні – Helsi.

“Підписуючи угоду з Helsi, ми інвестуємо в розбудову цифрової екосистеми охорони здоров’я України. Ми вбачаємо великий потенціал у розвитку нових та існуючих цифрових продуктів і робимо ставку на лідерство в індустрії eHealth. Київстар має на меті розширювати бізнес та інвестувати в наступні три роки значну суму в межах даного партнерства, сприяючи створенню нових робочих місць та полегшуючи доступ до соціально важливих сервісів всім українцям”, – зазначив президент Київстар Олександр Комаров.

Інтереси обох сторін зійшлися в угоді, метою якої є поєднання експертизи Київстар, як оператора електронних комунікацій, в цифровізації мобільного та фіксованого зв’язку для абонентів та бізнес-клієнтів, а також найкращого цифрового досвіду для пацієнтів та бізнес-клієнтів Helsi в галузі охорони здоров'я. Така інвестиція відповідає стратегії формування цифрового оператора Київстар, вона дозволить стрімко розвивати інноваційні напрямки у сфері цифрових медичних сервісів і дасть можливість швидше задовільнити потреби пацієнта та лікаря в електронних сервісах.

“Київстар мав позитивний досвід взаємодії з Helsi, ми віримо в команду, яка залишається в управлінні бізнесу, і продовжимо роботу в новому форматі. Тож в планах створення окремої Наглядової ради Helsi, куди також увійдуть представники менеджменту та Ради директорів Київстар. – говорить директор з корпоративної стратегії Київстар Зоя Дроншкевич. – Ми посилимо вже існуючий цифровий сервіс, масштабуємо кількість користувачів, спростимо клієнтський досвід медичними сервісами і зробимо здоровий спосіб життя трендом у країні”.

“У той час, коли бізнеси вимушені скорочуватись, ми розширимо команду і збільшимо кількість робочих місць вдвічі. Це партнерство дозволить надавати пацієнту та лікарю нові електронні сервіси швидше. В синергії двох українських проектів ми вбачаємо соціальну місію – забезпечити доступ до здоров'я всім українцям, у тому числі тим, які вимушено покинули свої домівки”, – підкреслив Євген Донець, CEO Helsі.

Helsi – це найбільша медична інформаційна система і провідний цифровий провайдер у сфері охорони здоров’я України. Компанія працює на ринку 6 років, має більше 23 млн пацієнтів, відома як постачальник SaaS-рішень медичної інформаційної системи для 1300 державних та приватних клінік. Користувачами мобільного додатку Helsi являються вже понад 4 млн людей, кількість проведених консультацій на місяць – 10 млн, кількість онлайн-записів на консультації – 3 млн на місяць. Системою користуються понад 49 000 лікарів по всій Україні. Наразі за допомогою зручної та надійної електронної медичної системи можливо дистанційно записатися на візит до лікаря, отримати телемедичну онлайн-консультацію, електронний рецепт та замовити ліки. Ринок електронних медичних послуг в Україні набирає обертів, і в найближчі роки очікується багато новин та змін. Тож в найближчі цілі співпраці входить популяризація та збагачення функціональності електронних медичних сервісів, а саме: виписка плану лікування, ведення медичної карти пацієнта, інтеграція з аптечними мережами та лабораторіями.

Завдяки мобільному оператору Київстар цифрові медичні послуги, що надаються у рамках електронної системи Helsi.me, вже стали більш доступними для населення. Тепер абоненти усіх мобільних операторів України можуть отримати безкоштовно необмежену кількість медичних консультацій, що стане значною підтримкою для населення.