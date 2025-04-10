Україна виконала 81% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з ЄС

10 апреля 2025, 10:15

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками 10-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

За його словами, найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань.



Прем'єр-міністр також зазначив, що у 2024 році наша країна досягла особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів.

“Вкотре демонструємо, що здатні пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко та ефективно. Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію”, - підкреслив Денис Шмигаль.