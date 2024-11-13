Supernova Airlines виконала перший комерційний рейс власним літаком

13 ноября 2024, 13:15

У неділю 10 листопада авіакомпанія Supernova Airlines виконала перший вантажний чартерний рейс на власному літаку Боїнг 737-800 з Будапешта до Кишинева.

Рейс дозволив відпрацювати та перевірити синхронізацію процедур та процесів з доставки відправлень одержувачам у Молдові. Він був виконаний на замовлення компанії Nova Global. Наступний крок - тестування транзиту вантажів до України з використанням автомобільного транспорту.Supernova Airlines планує подальший розвиток маршрутної мережі та поступове збільшення кількості рейсів для забезпечення потреб як компаній групи NOVA (Нова пошта), так і зовнішніх замовників.Авіакомпанія готується до відкриття регулярних рейсів у США, має сертифікат експлуатанта, виданий ДАСУ, а також схвалення EАSA для неєвропейських перевізників. Наразі триває процес отримання операційних дозволів для польотів у США.