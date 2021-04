Bees Airline начинает продажу авиабилетов на международные регулярные рейсы

5 апреля 2021, 12:15

31 марта 2021 стартует продажа авиабилетов на международные регулярные рейсы Bees Airline.

С авиакомпанией Bees Airline уже возможно путешествовать по маршрутам:- Киев-Тбилиси-Киев: с 30 апреля по вторникам и пятницам, а с 6 июня дополнительно еженедельно;-Киев-Батуми-Киев: с 9 июня по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям;-Киев-Ереван-Киев: с 29 апреля по понедельникам и четвергам;-Одесса-Ереван-Одесса с 14 июня по понедельникам и пятницам.Рейсы выполняются из аэропорта "Киев", который является аэропортом базирования Bees Airline. Международный аэропорт «Киев» им. И. Сикорского расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, является безусловным преимуществом для путешественников, которые ценят свое время.Первые чартерные международные рейсы авиакомпания уже успешно выполняет на популярные курорты Египта.Ценовая политика авиакомпании должна быть достаточно лояльной. Ориентировочно цена может начинаться от 1000-1500 грн за один билет.Вскоре будет анонсирован всю географию полетов Bees Airline, поэтому ждите новостей и помните слоган авиакомпании «U can BE anywhere with us!».